FOTOD | Ansamblist One Direction tuntud Louis Tomlinson esineb täna õhtul Tallinnas: vaata, kes saabusid staari kontserdile

Louis Tomlinson pole kunagi olnud oma ideedes, loovuses ja muusikas nii kindel kui praegu. Briti superstaar sirutas tiivad, murdis end vabaks ega ela enam „One Directioni“ varjus. Koos oma bändiga valitseb ta ise areene Mehhikost Pariisini. Louisil on isegi Guinnessi rekord – ta müüs 2020. aastal Londonis toimuvale virtuaalkontserdile enam kui 160 000 piletit ja temast on saanud iseseisvalt edukas live-artist.

Ei saa aga eitada mida ta saavutas ansambliga One Direction - muusikaajaloo üks edukamaid poistebände, kes müüsid tuurid välja minutitega, saavutasid edetabelite esikohti ja võitsid miljonite noorte südameid. Nüüd elavad nad kõik eraldi elu ja rändavad mööda maailma ringi. Ainuüksi instagramis on tal täna ligi 19 miljonit fänni ja twitteris on see arv veelgi suurem – lausa 36 miljonit. Muide, huvitav fakt - kuigi Harry Styles on alati olnud bändi nägu, oli Louis viie hulgas peamine laulukirjutaja.

Louis tuleb meile esitlema oma teist albumit „Faith In The Future“, mis ilmub 11. novembril. Louis andis oma esimese kauamängiva (“Walls“) välja vahetult enne pandeemiat. Kriitikud on juba välja toonud, et britt demonstreerib oma mitmekülgset laulukirjutamisoskust ja säilitab autentsuse uue albumi igas loos. See on eelmisest tõsisem ja hingestatum plaat. Ema ja õe kaotus andis talle uue vaatenurga. Viimase albumi kaasprodutsendid olid Rob Harvey, Dan Grech (The Killers, The Vaccines, Halsey), Nico Rebscher (Alice Merton), Joe Cross (Courteeners) ja „Hurts“ liige Theo Hutchcraft.