Station Narva avab Narva Linna Sümfooniaorkestri kontsert Ott Leplandi ja Ingaga

„Meie orkestril on rõõm tänavuse Station Narva avamisel teha koostööd andekate ja omanäoliste laulajte Ott Leplandi ja Inga Tislariga,“ kommenteerib Narva Linna Sümfooniaorkestri peadirigent ja kunstiline juht Anatoli Štšura. „Me pole küll varem koos musitseerinud, ent olen täiesti kindel, et kõik osapooled ning ka kuulajad saavad kuhjaga positiivseid elamusi. Eriti põnevil olen Inga uue laulu „Gallery“ esmaesitlusest, mille tarvis ta palus mul seade teha. Loodan, et ei autoril ega publikul ei tule pettuda. Eriline koht meie kavas on aga võrratu Jaak Joala lauludel. Usun, et tema loomingu austajaid on Narvas palju, eriti tänu „Kremli ööbikute“ menule, ning neil on põnev kuulda neid surematuid lugusid uues kuues.“