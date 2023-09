Puruikka Mohamed Al-Fayedi pärandi jagamisel võib minna „kodusõjaks“: kes on see soomlanna, kes on kahe miljardi jagamise keskel?

Möödunud nädalal lahkus meie seast Egiptuse ärimees Mohamed Al-Fayed, kes sai tuntuks tänu sidemetele printsess Dianaga. Mitmed väljaanded on endise Harrodsi kaubamaja ja Pariisi luksushotelli Ritz omaniku vara vääruseks hinnanud kaks miljardit dollarit, millest suurem osa läheb nüüd kaunile soomlannale Heini Wathénile. Kes on see blond naine, kes on rahas supeldes elanud väga värvikirevat elu?