Ametlikult töötud? Oluline detail paljastas Meghan Markle'i ja prints Harry tegeliku ametikoha

Nimekirjast vaatavad vastu ka prints Harry ja Meghan Markle'i nimed, kuid nende taha pole märgitud midagi, mis näitaks, mille poolest nad tuntud on või kuidas endale raha teenivad. Seetõttu on internetis kulutulena võimust võtnud hinnang, et Harry ja Meghan on ametlikult töötud. Paari taha polnud isegi märgitud nende kuninglikku Sussexi hertsogi või hertsoginna tiitlit.