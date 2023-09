FOTOD | Aasta oodatuim tõsielusaade jõuab lõpuks eetrisse! Vaata, kes saabusid selle liivasele esitlusele

„Palju on räägitud sellest, et maakohtadest sobiva kaaslase leidmine on väljakutseline, sest nooremad ja riskialtimad on juba tõmbekeskustesse ära läinud. Kuid ka maamehed ja -naised otsivad partnerit, kellega tulevikule vastu astuda ja edasist elu jagada. „Sellest saab meie suvi“ annab selleks võimaluse ja toob eheda maaromantika otse teleekraanidele,“ ütles Elisa sisujuht Toomas Ili.