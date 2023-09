EKSPERIMENT | „Soovitan sul minna häälearsti juurde.“ Kuidas kehastusin ajakirjanikuna algajaks lauljaks ja astusin superstaarisaates kohtunike ette

„Mul hakkas kõril valus, kui kuulasin, kuidas sa laulad,“ ütles Koit Toome. „Viisi sa pead, aga jah, see rägin oli ikkagi selline, et sa ei ole laulmisega tükk aeg tegelenud,“ lisas Birgit Sarrap. Ma ei soovinudki saada superstaariks, vaid tegin saates „Eesti otsib superstaari“ ajakirjanduslikku eksperimenti, et kogeda samu tundeid, mida noored algajad lauljad karmi žürii ette astudes.