Vaasidest serviisideni. Reet Linna oma hinnalisest klaasikunstikogust: hoian asju alles nendega seotud lugude ja mälestuste tõttu

Reet Linna (79) armastus ilusate vaaside ja klaaside vastu võis alata varases lapsepõlves, kui ta oma vanaema Magda kummutil seisvat helkivat, lillaka varjundiga pruuni vaasi imetles. Kuhu ja kellele see vaas hiljem sai, ei ole Reedale teada. Ilus ese osutus aga sedavõrd tähtsaks, et sütitas Reedas elukestva kire kaunite vaaside järele.

„Olin vaasist lummatud ja nii said neist pikkadeks aastateks minu lemmikud. Paljud sõbrad teavad seda ja on läbi elu mulle vaid kauneid vaase kinkinud,“ ütleb Reet. Mitmed neist on Reet omakorda kinkinud edasi lastele ja lastelastele.