Elisa Kolk oma mehe petmisskandaalist: tasub ikkagi väga ettevaatlik olla, et kelle koduuksest sisse lasete

„Nii palju on tehtud, nii palju on kogetud koos,“ ütles lauljatar oma singli esitlusel, kui jutt läks sellele, et tema ja Rahumaa on olnud koos juba viis aastat. Elisa kinnitas juba enne skandaalist rääkimist, et nende elu läheb ka pärast viperusi samamoodi edasi. „Ma võin öelda, et tänasel päeval me oleme ikkagi õnnelikud.“