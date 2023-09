Juba täna saab Elisa Huubist vaadata kauaoodatud kodumaist tõsielusaadet „Sellest saab meie suvi“, mille kohta öeldi seriaali avaüritusel, et tegemist on läbi aegade parima reality castinguga Eestis. Kõige selle taga on saate toimetaja Eda-Liis Kann.