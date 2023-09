83-aastane Al Pacino läks oma 29-aastasest pruudist lahku: paar sai alles kolm kuud tagasi lapse!

29-aastane Alfallah esitas Los Angelese kohtusse dokumendid, millega ta taotleb täielikku hooldusõigust pisikese imiku üle. 83-aastane näitleja saaks „mõistliku külastusaja“ raames last näha, kirjutab väljaanne The Blast, mille reporter on kohtudokumentidega tutvuda saanud. Juhul, kui naine saab endale täieliku hooldusõiguse, on tal võimalus küsida Pacinolt ka igakuist rahalist toetust, mis arvestades mehe jõukust ei pruugi üldse väike summa olla.

Kohtule esitati ka paber, mille Pacino oli allkirjastanud kuus päeva pärast Romani sündi, millega ta kinnitas, et on tema isa. Samal paberil on märgitud ka Alfallahi sõnul eostati antud laps Los Angeleses aset leidnud vahekorra käigus.

Filmistaari endine elukaaslane nõuab ka seda, et Pacino maksaks kinni tema kohtukulud ja advokaaditasud.

Pacino ja Alfallah olid suhtes alates 2022. aasta aprillist ning nende poeg sündis tänavu 6. juunil Los Angelese Cedar's Sinai haiglas.

„Scarface’i“ staarid oli juba enne Romani sündi kolm last kahe erineva naisega. Suhtest näitlejatar Beverly D'Angeloga sündisid kaksikud Olivia Pacino ja Anton James Pacino, kes on hetkel 22-aastased. Samuti on tal tütar Julie Pacino (33), kes sündis kooselust näiteõpetaja Jan Tarrantiga.