„On nii põnev näha, kuidas inimesed on pinges.“ Liis Lemsalu kergitas saladusloori oma kõhubeebi soolt ja nimelt

Sky Plusi hommikuprogrammis uuris saatejuht Alari Kivisaar, et kas Liisi uus lugu „Planeet L“ võib olla otsene vihje beebi nimele. „Kas beebi esinime esimene täht on L?“ uuris Kivisaar. „Vot seda ma ei tea,“ vastas Lemsalu. Ei tea, kas lauljatar on osav valetaja või ei, aga tema hääletoonist tundus, et sellise algustähega nime pole tõesti tema ja elukaaslane Karl-Erik Kodu valinud.