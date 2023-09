Armukolmnurk: Sanna Marini uus peika on samal ajal suhtes ka abielunaisega!

Marin ei täpsustanud, millega või kellega see tsitaat seotud oli. Samuti keeldus ta kategooriliselt seda ajakirjanikele kommenteerimast. Üldiselt eeldati, et postitus võis kritiseerida rahandusminister Riikka Purraad, kes oli päev varem Marinit kritiseerinud.

Kuid väljaande Seiska andmetel oli tsitaat seotud pigem endise peaministri kireva eraeluga. „Sanna sai hiljuti teada, et tema juuksurist kallimal on olnud pikaajaline suhe ühe teise juuksuriga, kes on üldse abielus,“ kinnitasid Seiskale mitmed erinevad allikad.

Pärast seda, kui poliitiku uus suhe iluteenindajaga päevavalgele tuli, hakati teatud ringkondades koheselt sahistama. „Juuksurite seltskondades oldi terve suve pinges, sest ei teatud, millal Sanna sellest teada saab, aga nüüd on see lõpuks päevavalgel,“ lisas allikas. „Oma vürtsi lisas sellele supile fakt, et juuksuri salaarmuke on kindlalt siiani veel teise inimesega abielus.“