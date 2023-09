Piret Järvis-Milder avaldas oma pikaaegse suhte saladuse: see on ülitähtis

Piret ja Egert tähistasid augusti alguses oma kuuendat pulma-aastapäeva. „Meid hoiab koos heatahtlikkus ja samuti austus teineteise suhtes. Sa pead teist austama ja kindlasti ka huumor. Koos peab ikkagi lõbus olema. See on ülitähtis. Kui ma praegu otsiks enda kõrvale kedagi ja meil ei oleks koos naljakas, siis pigem mõtleks, et ma ei hakka tõsisemaks seda asja ajama,“ tõdes Piret.

Piret nentis, et tema sees on mingil määral draamakuningannat. „Kui ma olen vastu võtnud teadliku otsuse, et ma ei lase tal välja tulla, et meie suhet kuidagi pea peale keerata. Vaidlemisi tuleb ju ka ette, aga meil on omavahel see, et räägime omavahel kõik asjad selgeks.“