FOTOD | Restoran SMAK tähistas sügishooaja algust vahva peoga

Ei ole põnevamat aega kui hetk sügishooaja stardijoonel, mil kõik uus saab alguse. Uued kooliteed, värsked tutvused, nõelasilmast tulnud moekollektsioonid... Loomingut ja värskust on lausa õhus tunda! Rännakul läbi aastaaegade tajub inimene ümbritsevat maailma läbi viie meele ning Michelin Guide tunnustuse saanud SMAK restorani peakokk Dmitri Rooz teab väga hästi kui oluline on saabuval hämaral hooajal luua head meeleolu ja tarbida kvaliteetset toitu. „Smak tähendab tegelikult rootsi keeles maitset. Ja see ongi minu kirg ning elustiil, see mis mind minu igapäevas kõige rohkem innustab – viia inimesi mitmetahulistele maitserännakutele, mida ei piira riigipiirid ega kultuuride erisused,“ räägib peakokk. Dmitri edukas karjäär kulinaarias on õpetanud mida tähendab ambitsioon, pinge, täiuslikkus, kvaliteet, võistlus ja võit. Tema järeleandmatu perfektsuse ja maitsete harmoonia sihtimine on viinud teda Eestit esindama Bocuse d`Or rahvusvahelisele gastronoomia võistlusele, mida peetakse kokkade olümpiaks.