Eelmisel nädalal tormas Blink-182 trummar Travis Barker Ühendkuningriigist kiiremas korras minema ja lendas Ameerika Ühendriikidesse, et seal on lapseootel abikaasale Kourtney Kardashianile toeks olla, kuna too vajas ootamatult haiglas meedikute hoolt. Nüüd on tõsielustaar avaldanud, miks ta haiglaravi vajas.