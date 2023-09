Meghan ei saadagi Harryt tähtsal sündmusel? Hertsoginna nimi kadus salapäraselt printsi olulise ürituse kavast

Kava järgi pidi Meghan võtma osa ürituse lõputseremooniast. Hertsoginna pidi tseremoonial tulema lavale ja võõrustama segmenti, mis keskendus võistlejatele. Nüüd on aga välja tulnud, et Invictus Gamesi veebilehele lisatud tekstidest ei leidu aga kuskil Sussexi hertsoginna nime. Briti väljaanne Daily Mail kirjutab, et Meghani rolli üle ja kas ta üldse kohal on, lasub suur müsteeriumivari.