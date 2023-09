„Armastus võidab alati“ lõputseremoonia algas pauguga. Kõigepealt ei paljastatud salajast armupaari, vaid ootamatult selgus, et kaks osalist on omavahel vägagi lähedases suguluses. Hiljem selgus, et üks sugulane üritas teise võiduraha kavalalt endale napsata.