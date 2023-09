INTERVJUU | „Kui mul tuleb pähe mõni naljakas n*kunali, siis ma teen selle ära.“ Mikael Meema koomiku elust ja publiku kriitikast

Koomik Mikael Meema (32) on Eesti stand-up’i maastikul figureerinud üle kümne aasta. Noorest kutist, kes alustas püstijalakomöödia tegemist, et valmistada end ette lavakunstikooli katseteks, on saanud üks Maarjamaa tippkoomikuid. Peagi on ta taas lavalaudadel ja naerutab Huumoriklubi nime alt publikut oma värskeima tuuri „Palderjani“ lisasõudega.