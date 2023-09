Seriaali „Kuumad 70ndad“ staar mõisteti vägistamistes süüdi. Ta peab vangis olema vähemalt 30 aastat

Masterson vägistas kaks naist 20 aastat tagasi, kuid Los Angelese kõrgeima kohtu kohtunikku see ei huvitanud. Enne kohtuotsuse langetamist ütles kohtunik Olmedo Mastersonile, et kuigi Mastersoni väitis järjekindlalt, et on süütu, ei ole tema praeguses olukorras ohver. „Te tegite 20 aastat tagasi kriminaalseid tegusid ja seepärast olete täna siin,“ ütles kohtunik.