Rihanna teine laps sai väga ebatavalise nime: kas inspiratsiooni saadi ühe laulu pealkirjast?

Muusikutest paar jätkas teisele lapsele nime pannes traditsiooniga, et nende pere algavad kõik nimed R-tähega. Rihanna enda kodanikunimeks on Robyn Rihanna Fenty ning tema mehe passis seisab Rakim Athelaston Mayers. Nende esimese poja sünnitunnistusel on kirjas RZA Athelston ning värske ilmakodanik sai endale nimeks Riot Rose. Mõlemad poisid kannavad oma kuulsa isa perekonnanime.

USA meedias spekuleeritakse, et see nimi võib viidata A$AP Rocky poolt selle aasta algusest välja lastud singlile „Riot“, millel tegi kaasa ka Pharrell Williams.

Sünnitunnistuselt selgub ka see, et Rihanna ämmaemandaks on märgitud Thais Aliabadi, kes on viimastel aastatel teinud koostööd näiteks Khloe Kardashiani ja Kylie Jenneriga ning teda on seetõttu näidatud ka Kardashianite klanni tõsieluseriaalis. Sama arst aitas ilmale tuua ka 83-aastase Al Pacino noorima lapse Romani, kes sündis möödunud suve alguses. Pisikese Romani tõi ilmale 29-aastane Noor Alfallahi.