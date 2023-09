KUULA | Raskekahurivägi koos. A-Rühm andis välja uue singli koos Pearu Paulusega

„Esimest korda Critikali tehtud tausta kuuldes tuli kohe pilt reividest ja house-muusikast, mis oli minu jaoks väljakujunemisel väga tugevaks mõjutajaks. Pearu Paulus tundus omal moel väga loogiliselt sobiv kaasartist antud loosse. Meelis Meri, kellega sai juba Musta Q ajal koostööd tehtud, ning Masa, kellega koos on alustatud hiphopi mängimist esimestel pidudel, on justkui ideaalsed täiendused. Kogu see aeg oli minu jaoks veider virvarr, kus kõik liikus turbokiirusel, elu oli ohtlik ja samal ajal võimalustest tiine ning päevad näisid võrduvat aastatega. Kuigi seda aega tagasi ei taha, ei vahetaks seda kogemust millegi vastu,“ rääkis Kozy.

„Kuna meie kogu albumi kontseptsioon on kummardus neile, kes meie loomingut on mõjutanud, siis peame tänama ka neid hulle 1990ndaid, kust osa meid vaevu eluga välja tulid. Eks me elasime neid aegu erinevalt, kes paremini, kes halvemini, aga need ajad vormisid meist mehed ja andsid palju ainest, millest sõnu kirjutada,“ ütles Genka.

Singliga koos ilmus täna ka muusikavideo, mille eesmärk on viia vaataja tagasi nendesse videotesse ja sellesse aega, mis bändi on mõjutanud. Veidi 1990ndate klišeesid kasutav video toonitab loo sõnumit – see on korraga tagasivaade ja tunnistamine, et kõik läheb aja jooksul paremaks. Video režissöör on Hindrek Maasik ehk Masa, kellega A-Rühma liikmed on varemgi koostööd teinud, sh Cool D loo „Kas sa kuuled“ ja Toe Tagi „Pankroti“ videote jaoks.

„Meie uues loos on omamoodi koos 1990date dream team: Pearu Paulus laulmas, Meelis Meri klahvpillidel ning Hindrek Maasik videot üles võtmas,“ lisas Critikal.

A-Rühma album „REEDE“ ilmub 22. septembril Sony Music Balticsi plaadifirma alt.