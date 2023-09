FOTO | Haruldane ühispilt! Rootsi kuningas poseeris kaamerate ees koos kõigi laste ja lapselastega

Rootsis tähistatakse kuninga troonijuubelit võimsalt ning suured pidustused peaksid kestma terve septembrikuu. Olulise aastapäeva täitumise puhul avaldati Rootsi kuningaperest pilt, mida tihti ei näe. Nimelt on kuningas ja kuninganna kogunud foto jaoks kokku kõik oma lapsed koos abikaasadega. Samuti on pildil näha kõiki kuningapaari lapselapsi.

Pildil on kuninga poeg prints Carl Philip ja tema abikaasa Sofia oma laste Alexandri, Gabrieli ja Julianiga. Nende kõrval naeratavad rõõmsalt kaamerasse kroonprintsess Victoria koos abikaasa prints Danieliga ning fotol on ka nende lapsed Estelle ja Oscar. Samuti on haruldasele kaadrile jõudnud ka printsess Madeleine ja tema abikaasa Chris O'Neill koos laste Leonore, Adrienne ja Nicolasega.