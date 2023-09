KUULA | NOËP andis koos Saksa muusika tõusva tähega välja uue heliseva loo

Tõusev Saksa muusika sensatsioon Malou ja Eesti multitalent NOËP ehk Andres Kõpper ühendasid jõud uueks lauluks „what’s left in your mind“. Täna ilmunud singel on lummav segu seepiahõngulisest nostalgiast ja tipptasemel süntesaatori helidest, kus Malou räägib vajadusest lülitada välja kõik see „mis on jäänud pähe püsima“ ja pöörata selle asemel tähelepanu oma sisemistele tunnetele.