Legendaarset näitlejat Al Pacinot (83) ja tema noort südamedaami Noor Alfallahi (29) tabasid see nädal lahkuminekukõlakad, kuna naine esitas kohtule dokumendid, millega taotleb paari kolm kuud tagasi ilmavalgust näinud lapsukese täielikku hooldusõigust. Nüüd tuleb aga välja, et paari suhtes on kõik korras ja kõlakate kiuste on nad ikka koos.