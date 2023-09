FOTOD | Niguliste kirikus sai kuulata Pärdi ja Tüüri loomingut

Sel aastal ilmus kammerkoorilt album, millele on koondatud kogu Erkki-Sven Tüüri koorilooming. Tegemist on esimese Tüüri koorimuusikaalbumiga, selle nimilugu „Canticum Canticorum Caritatis“ on kirjutatud ja pühendatud Collegium Musicalele ning koori dirigendile Endrik Üksväravale. Pärdi päevade kontserdikavva oli Pärdi loomingu kõrvale valitud kaks Tüüri kooriplaadile salvestatud teost.