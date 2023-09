Näotu seik minevikust: kuninganna Elizabeth II tahtis Harry ja Meghani tütart õnnitleda, aga jäi pika ninaga

Harry ja Meghani noorem laps Lilibet sai eelmise aasta 4. juunil aastaseks. Kuningannal oli ühtekokku 12 lapselapselast, aga just Lilibet oli tema silmis eriti eriline. Ta tundis uhkust, et Harry ja Meghan panid lapsele nime tema auks. Elizabethi hakati pereringis nii kutsuma tema lapsepõlves ja hüüdnimi jäi külge.

Tütre täisnimi on Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. Teine nimi on siis omakorda austusavaldus Harry emale printsess Dianale. Kuninganna teener Paul Burrell paljastas The Mirrorile, et kuningannat häiris, et ta ei saa Lilibetiga vahetult suhelda. Nimelt elasid Harry ja Meghan ju USAs ja Suurbritannias käisid harva.