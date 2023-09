Ingmar Erik Kiviloo hirmkallitest õpingutest teisel pool lompi: toetuste leidmine pole kerge, vahel on see tõesti pingeline

Oma suurte unistuste realiseerimiseks tuleb maksta aga õige kallist hinda: ühe semestri maksumus tippkolledžis on kolossaalsed 20 000 eurot semestri kohta.

„Eelkõige on toetus tulnud SA Kultuuripartnerluse juhi Meelis Kubitsa organiseerimisel erinevatelt eraisikutest toetajatelt, kellele on südamelähedane noortele hoogu anda,“ märkis Kiviloo. „Toetuste leidmine ei ole kerge ja on tõesti vahel pingeline,“ tunnistas ta.