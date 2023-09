Ettevõtja Urmas Sõõrumaa (61) ja tema noor kallim Alisa Melik (25) ootavad oma esimest ühist last. Urmas Sõõrumaal on juba kaheksa last, seega on peagi sündiv laps talle üheksas. Kroonika tegi ülevaate Eesti paljuslapseliste perede tuntud isadest.