Egert Milder väikse lapsega reisimisest: jonnihoogusid, mis kodus tekivad, tegelikult ei olnudki

Möödunud jaanuaris käis Egert koos kolmeaastase tütre Milliga reisil Gruusias ja Marokos. „Jonnihoogusid, mis kodus tekivad, tegelikult ei olnudki,“ ütles Egert, et Millil oli palju avastamist. „Ma isegi ei tundnud, et oleksin last hoidnud. Milli oli lõbus reisikaaslane,“ jätkas Egert.

Milder tunnistas, et tema tütre lemmiklugu vanemate repertuaarist on Vanilla Ninja „Club Kung Fu“. „Ma võin teha Millile lugusid, palju tahan, aga „Club Kung Fu“ on ikkagi see, mida nõutakse,“ tõdes Egert.

14. augustil ilmus üllatusena Egerti uus lugu „Milli’s Song“, mis oli kingitus tema kolmeaastaseks saanud tütrele. Milder esitas saates ka oma uut tütrele kirjutatud lugu. „Võib öelda, et see lugu sündis koos mu tütre Milliga. Mängisin seda viisi talle esimest korda klaveril, kui ta oli paaripäevane. Lugu aga sai lõplikult valmis nüüd, tema kolmandaks sünnipäevaks,“ ütleb Egert, et muusikavideos on võetud nende esimesed ühised aastad pildis kokku. „Jään lootma, et see on selline sünnipäevakink, mis muutub tema jaoks ajaga aina hinnalisemaks.“