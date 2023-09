„Praegu on kõik esinema harjunud.“ Saatejuht Karl-Erik Taukar tunnustab superstaarisaatesse pürgijaid

„Eesti otsib superstaari“ saatejuhi Karl-Erik Taukari sõnul on uuel hooajal superstaariks pürgijad andekad, intelligentsed, ambitsioonikad ega pelga avalikku esinemist. „Kui aastate eest kaamera käima pandi, läks osalejatel vererõhk üles ja käsi kippus värisema; praegu aga on kõik esinema harjunud. Noored on intelligentsed, eneseteadlikud, ambitsioonikad ja loomulikult andekad,“ märgib Taukar. Saatejuhil on hea meel, et superstaarikarussellile satub üha enam neid, kes ei tule niisama nalja tegema, vaid ka reaalselt osaleda soovivad.