KROONIKA PODCAST | Epp Kärsin puhkes ootamatult nutma: ema ei mõistnud, miks teda minuga karistati

Epp räägib emotsionaalselt, kuidas ta on tänulik, et tema ema ootas ära hetke, mil nad ära leppisid.

Kuidas Epu elu muutus, kui ta emaga ära leppis? Kas ütlus, et naine peab olema köögis kokk, voodis lits ja seltskonnas daam, on ajast ja arust? Milliseid koolitusi jagab Epp Kärsin tasuta oma Instagramis? Miks ei ole ühiskond ikka aru saanud, et seks ja naudingud pole tabu? Epu tütar on 16aastane ja kui palju tema tütar seksist teab? Miks pole Epp Kärsinil olnud kunagi ühe öösuhteid? Kummad on Epu meelest paremad sõbrad - kas mehed või naised? Kõigile nendele ja teistele küsimustele saad vastuse, kui kuulad Kroonika podcast'i, mida juhib Stella K. Wadowsky.