FOTOD | Tallinna Oleviste kirikus astus Vox Clamantis üles Pärdi päevade kontserdi

Ansambel Vox Clamantis tõi oma kavas Arvo Pärdi koorimuusika kõrvale Ameerika ühe tuntuma ja enim esitatud helilooja David Langi värske vokaalloomingu. 2022. aastal koostatud kogumik „Song of Songs“ ühendab endas peamiselt 2021. aastal loodud laule, mille tekstide loomisel on helilooja saanud inspiratsiooni piibli „Ülemlaulust“ - need on igatsevad, intiimsed pildid armastusest kesk ilu ja rahu. Laul „we were“ on kirjutatud ansamblile Vox Clamantis, kes toob Pärdi päevadel selle Eesti publiku ette esimest korda.