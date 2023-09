Rõõmusõnum: Marveli täht Chris Evans sõudis salajasel tseremoonial oma armastatuga abieluranda

Evans ja tema näitlejannast kallim sattusid esimest korda koos pilti 2022. aasta novembris. Tollal kirjutas välismeedia, et paar on käinud kohtamas üle aasta. „Nad on armunud ja Chris ei ole kunagi nii õnnelik olnud. Tema sõbrad ja perekond jumaldavad Albat,“ sõnas üks allikas sel ajal ja lisas, et paari suhe on tõsine.