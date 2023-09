FOTOD | Spirit of Moutai kokteilivõistlust väisasid mitmed meelelahutajad ja edukad ettevõtjad

Esimeses voorus hindas Eesti Baarmenite Assotsiatsiooni žürii kõiki võistlevaid kokteile anonüümselt ehk ainult maitse, lõhna ja välimuse põhjal. Finaali valiti plaanitud viie asemel kuus kokteili, kuna punktid olid nii võrdsed. Teises voorus tuli kokteili autoril oma meistriteos valmistada publiku ja žürii valvsa pilgu all, mis nii mõnelgi käe ja hääle värisema pani.

Esikoha saavutas Sigmund Freud Bar´i baarmen Vladislav Maksimenko, kes lahkus peolt 4000-eurose peavõiduga. Teise koha saanud Raimond Ummus Club Studio baarist sai 1000 euro võrra rikkamaks. Kolmandaks tulnud Erik Tammeleht restoranist Rudolf sai premeeritud 500-eurose auhinnarahaga ja see ei olnud tal esimene kord Moutai konkursil särada - kaks aastat tagasi saavutas ta teise koha.

Peakohtuniku Angelika Larkina ütles: „Spirit of Moutai võistlus oli väga hästi korraldatud ja mul oli au olla teist aastat järjest selle peakohtunik. Võistlusel osalevate baarmenite tase oli sel aastal erakordselt kõrge ja võistlejad olid loonud väga põnevaid ja üllatavate komponentidega kokteile. Kui eelvoorus me ainult nägime ja maitsesime kokteile, siis finaalis oli ääretult huvitav kuulata neid inspiratsiooni lugusid, kuidas täpselt kokteil sündis.“

Maksimenko ütles, et võit on alati kvaliteetse töö näitaja. „Olen rõõmus, et suutsin edastada oma idee publikule ja žüriile ning taas töötada sellise tootega nagu Moutai. Tänan korraldajaid ja teisi võistluse osalejaid antud võimaluse eest.“