Kas Ashton Kutcher teab endise pruudi mõrva kohta rohkem, kui ta kohtus tunnistas? Vägistaja kaitsmine võib staari saladused päevavalgele tuua

Pärast Mastersoni süüdimõistmist ning Kutcheri ja Kunise kirjade avalikustamist tegi näitlejatar Chrissie Carnell Bixler Instagrami story, mis on pannud kogu Hollywoodi kihama. Praegu on naine abielus muusik Cedric Bixler-Zavalaga, kuid sajandivahetuse paiku oli ta pikalt suhtes just Mastersoniga. Ta on ka üks mehe ohvritest, kuid kuna naise sõnul leidis vägistamine aset ajal, kui nad elasid koos, siis kohus tema süüdistust käsitlusele ei võtnud.