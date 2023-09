„Minu ema rääkis sarnaselt.“ Grete Lõbu sai tõelise üllatuse osaliseks

Lõbul ja Karisel on ühised esivanemad 18. sajandi teisest poolest, kelleks olid Levi Juhan ja Eeva. Nad elasid Tori lähistel Levi külas. Selgus, et Lõbu vanavanema ja Karis on neljanda põlve nõod. „Peaaegu nagu perekond!“ naljatles Lõbu.