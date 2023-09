Peagi leiab aset Eesti esimene pärimusmuusika tuur Indias

Kõik sai alguse sellest, et Juliana Volož pärjati 2023. aastal Eesti Muusikaettevõtluse auhindadel Aasta Muusikaeksportija tiitliga. Tal tekkis ambitsioon seda auhinda omal moel tähistada ja viia Eesti muusika mõnda suurde riiki, mis on strateegiliselt huvitav ja kus Eesti muusikat ei ole eriti esitatud – kuhu siis mujale kui maailma suurima rahvaarvuga Indiasse.

Ja kes Eesti artistidest sobiks paremini eksootilise suurriigi maadeavastajaks kui mitte hiiu kandle duo Puuluup, kes on valmis eksperimenteerima ja kelle populaarsus maailmas aina kasvab.

Aastatepikkuse töö tulemusel on tekkinud Voložil ka India muusikaturul vajalik tutvusvõrgustik ja mitmete kohalike partnerite koostöös leiabki tuur aset 23. septembrist 3. oktoobrini. Plaanis on esinemised Mumbais, Punes, New Delhis, Gurugramis, Kolkatas ja Ziro festivalil Arunachal Pradeshi riigiosas.