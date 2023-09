KLÕPSUD | Kylie Jenner ja Timothée Chalamet ei varja paparatsode eest enam midagi

25-aastane Jenner ja 27-aastane Chalamet tulid esimest korda paarina avalikkuse ette eelmise nädala esmaspäeval, kui väisasid Beyonce kontserti Los Angeleses. Hoolimata sellest, et popstaari sünnipäevasõud olid tulnud jälgima kümned maailmakuulsad näod, tekitasid just need kaks armunut kõige rohkem elevust.