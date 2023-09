Ära maga maha! Imeilus festival „Valgus kõnnib“ alustab juba kahe päeva pärast

Juba 19. korda toimuval valgusfestivali teemaks on „Pimeduse värvid“. Oodata on harukordseid valgusinstallatsioone, imelisi muusika- ja valgusetendusi ning mänglevat tulede teekonda. Süüdatakse tuhanded küünlad ja lambid, mis tekitavad värve ja mustreid ning loovad pimedusse maagilise maailma. Valgustatud teekonnal parkides ja haljasaladel kogeb pimeduse ja valguse kontrasti, mis tekitab salapära ning paneb mõtlema iidsetele muinaslugudele. Kaunis muusika kannab rändaja müstilisse maailma, kus tajub kõiki värvivarjundeid ja varje nende vahel. Ka pimeduses on värvid!

Abilinnapea Vladimir Svet märkis, et festival „Valgus kõnnib“ on tallinlasi rõõmustanud juba pea 20 aastat ja väsimuse märke ei ilmuta keegi. „Kadrioru pargist alguse saanud sündmus on viimastel aastatel oma piire üha laiendanud. Sellel aastal jõuti lisaks vanalinnale ja Pae pargile ka Tondiraba parki, kus juba 14. septembril antakse festivali avalöök. Toimuvad rulluisutajate ja tuleartistide etendused, valgus-šõu koos trummarite etteastega ning omanäoline hobuste ballett ning loomulikult ei puudu sealt ka valgusinstallatsioonid,“ rääkis Svet.

Tänavuse festivali teeb erilisemaks ka see, et Kadrioru Park kaasas ühe installatsiooni loomisesse valgusefestivali sõpru, et hea idee saaks parima teostuse. Kõiki inimesi kutsuti üles otsima oma kapist, garaažist, pööningult või keldrist kasutuna seisvaid laelampide kupleid, millele nad soovivad anda uue elu. Annetajaid oli üle terve Eesti ning kõik nad saavad 15. septembril minna oma lambikuplit Viru tänavale kaema.

Vaadata on festivalil veel mõndagi – kino Sõpruse ees esitatakse vaatemängu „Suur maalritöö“, Viru tornide müüridel ja Kadrioru kunstimuuseumi seintele tuuakse videoprojektsioonid ning Kadrioru paistiigil esietendub valgusetendus „Võlumets“. Tavapäraselt on kavas purskkaevude šõu koos muusika ja valgusega. Kadrioru pargi infopunkti juures saab kuulata president Lennart Meri mõtisklusi Eesti Vabariigi presidentidest.