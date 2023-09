Kristjan Jõekalda: unistan sellest, et minu elus eriti midagi ei muutuks, sest praegu on kõik nii hästi

Intervjuu ilmus esmakordselt Coopi püsikliendiajakirjas HETK.

Kristjan, oli sul Valdo Pandi ristilapse ja teletöötajatest vanemate lapsena üldse võimalust sattuda tööle mujale kui telesse?

Tegelikult oli see siiski parasjagu juhus, et ma telesse sattusin. Kõik sai alguse sellest, et läksin keskkooli viimases klassis õhtukooli. Ehkki olin arvestanud ka sellega, et emal tuleb mõte mind maha lüüa, läks nii, et ta võttis minu otsuse lihtsalt teadmiseks ja ütles, et nüüd tuleb mul tööle minna. Tol ajal oli nimelt nii, et õhtukooli kõrvalt tuli kindlasti ka tööl käia. Kuskile kastivabrikusse ma minna ei tahtnud, aga kuna ema töötas kunsti- ja kirjandussaadete toimetuses ja neil läks üks assistent parasjagu lapsepuhkusele, siis sinna ma saingi.

Vahemärkusena tahaksin siinkohal vanematele öelda, et kui teie laps tahab õhtukooli minna, siis laske tal seda teha. Järelikult tal tavakooliga ei klapi, sundida teda punnitama seal, kus ta ei soovi olla – see pole minu meelest õige.

Milline sinu esimene töökogemus oli?

Küll tuli sellel esimesel töökohal ruttu täiskasvanuks saada ja vastutamist õppida. Mida kõike ma seal ei teinud salvestuse jaoks vajalike atribuutide väljaajamisest kuni fotode kaamera ees hoidmiseni. Ikka nii, et klapid olid peas ja režissöör siis hüüdis mulle sinna, et järgmine pilt, hoia-hoia, ära värista! Olin teles niisama ka oma vanematel, kellest üks oli režissöör ja teine operaator, kaasas loksunud, aga kui lõpuks ise millegi eest vastutasin, tekkis tunne, et see, mida ma teen, on oluline. Et mina ise olen oluline. Inimesed päriselt lootsid minu peale ja lõpuks oli ometi kellelgi väljastpoolt kodu minusse usku. Ma ei tahtnud kedagi alt vedada, häbi oleks olnud piiritu.

Kas oli ka selliseid olukordi, kus sa algaja teletöötajana ei teadnud, mida teha?