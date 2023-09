Amani Kiivikas sattus lapsepõlves tuntud muusiku esinemisel piinlikkuse olukorda: mõtlesin, et vajun maa alla

Christin-Amani Kiivikas (21) ütleb, et treenerina on üks tema missioone aidata ja toetada naisi, kes soovivad oma elustiili muuta – treenimist alustada ja toitumist tervislikumaks muuta. Ta lisab naljaga pooleks, et tema ise hoiab end vormis makaronide ja hakklihaga.

„Nali naljaks, kuid tegelikult on siin tõetera sees. Mitmekülgne toitumine on A ja O. Ma võin käia kasvõi seitse korda nädalas trennis, aga kui toidulaud on lappes, siis pole sellest eriti tolku,“ räägib Amani. „Füüsiline aktiivsus ainult toetab meie eesmärke ja protsessi. Kokku tulebki tervik. Ega ilmaasjata pole öeldud, et kõhulihaseid teeme me köögis.“