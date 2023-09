Katrin Karisma oli sunnitud oma kirest loobuma: see jääb puusadele pidama!

Ühes peaosas teeb ka oma esimese telerolli Katrin Karisma. Kuidas noored teletegijad Karisma ära rääkisid? „Mulle väga meeldib noortega koostööd teha ja usun, et praegune noorte seltskond, kes siin on, on täisprofid. Ma olen filme ka varem teinud ja võtan noorte ees mütsi maha. Nad on väga tublid ja teevad tööd suure tempoga ning see on hästi äge!“ ütles Karisma.