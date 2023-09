Rein Lang ootusärevalt enne „Laval on vaba sõna“ etendust: sellist formaati ei ole seni turule toodud

Saade „Olukorrast ajakirjandusest“ algas eile tavapärase saatejuhtide tutvustuse ja sissejuhatusega arutusele tulevatest teemadest. Enne peamiste jutupunktide ettevõtmist rääkisid Lang ja Koorberg pisut 29. septembril toimuvast „Laval on vaba sõna“ üritusest.

„Traditsiooniliste ürituse promootorid ei ole sellist formaati seni turule toonud, et me paneme lavale ajakirjanikud, kes räägivad oma lugudest, tõenäoliselt väga atraktiivses vormis. See on teataval määral kindlasti konkurents stand-up-komöödiatele või analoogsetele monotükkidele,“ kommenteeris saatejuht Lang üritust ja selle toimumist.

Koorberg kommenteeris omalt poolt KUMU auditooriumi mahutavust, kus antud üritus toimub. „Me räägime mõnesaja inimeselisest saalist ja ma arvan, et need huvilised ajakirjandusest, et neid on rohkem isegi, kui sa arvad,“ lisas ta veel.

„Osa sellest ajakirjanduse usaldusväärsusest on ka see, et ta räägib, kuidas ta oma lugusid tegi ja võib-olla sellega väga sageli pisut peletab neid eelarvamusi, mis meil ajakirjanduse suhtes on,“ tõdes Koorberg.

Delfi Meedia kaheksa ajakirjaniku astuvad publiku ette 29. septembril „Laval on vaba sõna“ üritusel.

„Me ei tohi mitte ühelgi hetkel unustada, et oleme eelkõige inimesed. Ka meie, ajakirjanikud, vaatamata, mida meist räägitakse ja vaatamata, mida oleme mõnikord ka ära teeninud. Meil on tunded ja unistused, isiklik elu ja valulävi, me nutame ja naerame, me vihastame ja pettume, me eksime ja vabandame. Me suudame olla üleolevad kivinäod ja allaheitlikud kodanikud. Ja kindlasti ka kõike muud, mis jääb nende kahe hoiaku vahele,“ kirjeldab Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald Eestis esmakordse lavaõhtu tausta.

Laval räägivad enda lugu Peep Pahv, Heidit Kaio, Sulev Vedler, Tarmo Vahter, Andrei Šumakov, Roman Staropopov, Holger Roonemaa ja Kärt Anvelt. Tekste on toimetanud Eero Epner. Õhtut juhib Roald Johannson.

