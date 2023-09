ARMAS KLÕPS | Nii suured juba! Monaco vürst Albert ja printsess Charlene saatsid oma kaksikud kooli

See, et Monaco vürstiperekond koos oma kahe lapsega fotodel poseerib, on harvaesinev vaatepilt. Viimasel ajal on palju kirgi kütnud kõlakad, et Charlene ja Albert on lahutamas. Briti väljaanne Daily Mail kirjutab, et viimase üheksa päeva jooksul on printsess Charlene'i olnud näha oma vürstist abikaasa kõrval seitsmendat korda. Kas tegemist võib olla märgiga, et paar on vahepeal ära leppinud, on veel vara öelda.