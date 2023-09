Popstaar Britney Spears ja tema kunagise abikaasa Kevin Fedeline'i lahutus jõustus juba aastal 2007 ja nende kahe ühise lapse eest on peamiselt hoolitsenud Fedeline. Nüüd, kui paari vanim poeg on 18-aastaseks saanud, soovib mees lauljanna käest saada suuremaid alimente, kui Spears seni maksnud on.