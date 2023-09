KROONIKA MÄRKAMISED | Raud ja Kärsin annavad raamatu välja, Sükijainen läbis stiilimuutuse

Rokikarjäär Soomes

Rõhutab loomulikku tooni

Aasta seksikaimaks naiseks valitud teletäht Keili Sükijainen on aastaid olnud blondide kiharatega, ent nüüd näitas Sükijainen uutmoodi väljanägemist. „Oi, kui kaua olen mõelnud, et võiks veits julgemalt oma loomuliku tooni välja tuua!“ kirjutas Keili Instagramis. Nüüd on see tehtud!