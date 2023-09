Palja Porgandina tuntud Cassia Shakti lahkuminekust Roomet Poomist: on mõned asjad, millest me ei ole veel avalikult rääkinud

Podcastis tõdes Shakti, et nad on lahus olles aidanud üksteisel edasi areneda ja kasvada. „On mõned asjad, mida me ei ole veel avalikult rääkinud, mis meie avastused on olnud, sest me ei taha kellelegi kuskile kanna peale astuda. Kuni see teekond jätkub, siis me ei saa seda avada,“ rääkis Cassia. Naine usub, et nad on Roometiga kaksikleegid.