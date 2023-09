Norra printsess Märtha Louise (51) kihlus eelmise aasta juunis šamaan Durek Verrettiga (48). Nüüd on rõõmus paar teatanud, et järgmise aasta suvel saab nende liit ametlikuks ning nad abielluvad. Suhe šamaaniga on Norra kuningakojas varem aga palju skandaale tekitanud.