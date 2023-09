„Sa oled lihtsalt nõid!“ Kuulsad Kardashiani õed Kourtney ja Kim pöörasid tülli

Teisipäeval jõudis vaatajate ette „Kardashianite“ tõsielusaate uue hooaja isuäratav treiler. Klipis on näha, kuidas Kourtney Kardashiani ja Kim Kardashiani vahel on puhkenud sajandi suurim tüli. Ühel hetkel küsib ärinaine Kim oma suuremalt õelt tema käitumise muutumise kohta. „Kas sa oled õnnelik? Sa oled täiesti teine inimene, sa vihkad meid... Me kõik räägime sellest,“ ütleb ta telefonivestluse käigus Kourtneyle.

Kourtney vastab sellepeale, et tal ei ole piisavalt jaksu ega viitsimist, et õega vaielda ja võidelda. Kim põrutab talle aga vastu: „Sa mõtled asjadele, see ärritab sind. Ma mõtlen asjadele nii, et see ärritab mind“. Noorema õe lause ajab aga Kourtney pisarate äärele ja ta hääl murdub õega vesteldes. „Sa oled lihtsalt nõid! Ma vihkan sind,“ lausub ta Kimile.

Sarnaselt tõsielusarja kolmanda hooajaga keskendub ka neljas hooaeg perekonna muutunud suhetele omavahel. Eriti tugevalt on muutunud Kardashianite perekonna dünaamika ning peamiselt just Kimi ja Kourtney vahel. „Kõigi elud lähevad erinevates suundades,“ tõdeb Kim sarjas pihikaamera ees. Ühel hetkel on Kim ja Kourtney koos pihikaamera ees ja räägivad seal üksteisega läbisaamisest. „Siin on olnud palju pingeid. On raske näha, kuidas inimesed sinust räägivad. Ma tunnen, et mind ei mõisteta,“ sõnab Kourtney.

Veel näidatakse sarjas seda, kuidas Kourtney avaldas, et tema ja Travis Barkeri perre sünnib nende esimene ühine laps. Samuti näidatakse tõsieluseriaali neljandas hooajas seda, kuidas Kylie Jenner navigeerib oma elu olles kahe lapse ema. Eetriaega saab ka Khloe Kardashian, kelle suhted oma kahe lapse isa Tristan Thompsoniga on pidevalt üle kivide ja kändude käinud. „Kardashianite“ tõsielusarja uus hooaeg jõuab vaatajate ette 28. septembril.