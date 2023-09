Lauri Laubrel valmis unikaalne progeroki album Northodoxian, mis sulandab õigeusu liturgiad eri muusikastiilidega

„See on olnud sügav, hingeraputav ja elumuutev rännak,“ ütles Lauri Laubre. „Albumi sünnilugu sai alguse juba 2007. aastal, kuid võttis aastaid, et sulandada kokku õiegusu liturgiline koorimuusika, eri riffid, kitarri- ja trummipartiid ning oma vana armastus - progerokk,“ kirjeldas muusik. „Eriti hea meel on, et Northodoxiani loomisse andsid suure panuse ka Eesti tippmuusikud - basskitarrist Raul Vaigla ja trummar Andrus Lillepea,“ lisas Laubre. Eraldi dramaatiline roll albumi valmimisel on Ukraina tippkitarristil Gennadiy Grimovil, kes salvestas laulude kitarripartiid sõjakeerises Mykolaivis õhuhäirete ja raketirünnakute keskel.